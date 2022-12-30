疫禁鬆綁　短期未吸大量旅客來訪

本港大部分防疫措施昨起放寬，包括旅客抵港毋須核酸檢測等。旅議會主席徐王美倫表示，旅遊業冰封3年，相信措施鬆綁有助吸引旅客訪港。然而措施需要時間消化及航機等配套配合，料短期內不會即時有大量旅客來港，並相信大部分旅客早就決定未來一個月行程。

至於日本今日起對香港前往當地的航班施加限制，徐王美倫形容日本當局決定突然，令業界感到失望。本港旅行社近期陸續復辦外遊團，而日本是港人外遊最熱門國家，遊日團佔大部分，期望當局能為有關措施訂立時間表。

縱橫遊執行董事袁振寧指，日本昨宣布准許香港載客航班使用新千歲、福岡和那霸3個機場，惟乘客須申報7日內未曾到訪內地，認為有關安排不切實際。港人外遊以護照出入境，往來內地則使用回鄉證，單靠旅客個人申報，是難以求證。他又指，因應取消或縮減航班數量，料約一千多名下月出發的團客受到影響，團客已正考慮轉團或更改目的地。

本港昨起放寬，取消抵港旅客強制核酸檢測，登機前亦毋須電子健康申報；當局同時取消臨時疫苗通行證，未打齊兩針疫苗的旅客亦能來港。當局目前要求抵港人士須取有效檢測證明，並建議抵港首6日期間每天快測。