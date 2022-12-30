東方日報A1：政策轉完又轉　遊日航班大亂　港客唔知點算

抵日政策變完又變，遊日航班大亂，港人唔知點算。日本政府昨公布，今日起由港澳出發的直航航班，若無旅客在過去7日曾到內地，則仍可載客前往北海道、福岡及沖繩機場，惟旅客需填寫申報表。各大航空公司隨即公布調整航班班次，其中國泰航空宣布2023年1月份將減少20%的客機前往日本；香港快運則減少41班前往日本的航班，受影響旅客多達6萬人。運輸及物流局局長林世雄批評日本當局，日前突然限制來自本港的航機只可降落4個機場，是單方面和倉卒的決定，正爭取日方撤回決定或收窄範圍。

日本早前公布，由今日起來自內地、香港及澳門的航班，只可在東京成田、羽田、大阪關西及名古屋中部4個機場降落，同時限制由香港前往日本機場的航班數目。朝令夕改，日本當局昨宣布本港直航航班可載客到北海道、福岡及沖繩機場，條件是機上不可有旅客在過去7日曾到內地，而所有前往福岡、札幌及沖繩的旅客亦需在出發前申報確認，旅客可在機場辦理登機手續時簽署申報表。

據了解，由今日至明年1月底，本地航空公司受影響的離港航班接近250班，約6萬名乘客受影響，當中約4,000人為旅行團旅客，涉及超過150個旅行團受日本有關決定影響。

大部分受影響的本港旅客分別來自國泰航空及香港快運。國泰航空表示，由今日起將減少由香港前往日本的航班，每周只能營運合共65班航班前往日本各航點，並取消全部前往名古屋及福岡的航班；往來香港及札幌航班班次則會由每周7班減至5班，當中周一及周三的航班取消，部分日子的CX500東京成田及CX502大阪航班亦會取消。

至於日本前往香港的航班方面，國泰稱由今日至2023年1月8日期間，所有定期航班仍如常運作。由1月9日起，所有由名古屋出發的航班取消，部分日子由福岡出發的航班亦取消。受航班取消影響的旅客將獲安排乘搭其他航班，或可獲全額退款。

而香港快運則宣布，飛日航班將減至每周60班，由昨日至2023年1月13日期間的航班照常運作，但由1月14日起將減少由日本前往香港的航班，部分航班需要取消。

對於日本當局的限制，林世雄表示非常失望，認為有關安排針對香港出發的航班並不合理，政府已向日本當局要求取消有關限制。林又稱，不揣測日方的原因，日本當局亦無詳細解釋，只表示基於防疫考慮作決定，而港人仍可使用日本其他機場的航班回港，相信航空公司能應付需求。

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