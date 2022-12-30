東鐵綫金鐘站會展站奪設計獎　建築融入藝術元素

港鐵東鐵綫過海段於今年5月通車，讓北區居民毋須轉車便能直達港島，同時於紅磡站連接屯馬綫，令整個鐵路網絡更四通八達。東鐵綫過海段新建的金鐘站擴建部分及會展站，近日更榮獲3個本地及國際知名的設計及建築獎項的5項大獎，以表揚該兩個車站卓越和創新的建築設計，以及融入藝術元素。

金鐘站擴建部分獲得香港設計大獎2022「建築—公共機構」金獎、繆思設計大獎2022「建築設計—交通」銀獎，以及美國建築大師獎 2022「建築設計 / 交通」榮譽獎。金鐘站擴建部分採用獨特的多層中庭設計，車站超過50米深，以34條自動扶手電梯連接不同樓層的月台，構築成一個垂直交通運輸樞紐，成為車站的地標。擴建部分大型天窗讓天然光線滲進車站，令車站空間環境更舒適柔和。由於金鐘站是4條鐵路線轉乘的超級車站，站內中庭部分懸掛的車站藝術品「引領前行」，象徵4條鐵路線匯聚。

會展站則獲得香港設計大獎2022「建築—公共機構」銀獎，以及繆思設計大獎2022「建築設計—交通」銀獎。會展站為3層設計的地底車站，坐落於灣仔北的商貿核心地帶，毗鄰維多利亞港，藝術家從海港得到靈感，以1,200幀於車站前拍攝的海景照片拼湊成車站藝術品「水記憶」，以馬賽克形式展示於車站內，為目前港鐵車站內最大規模的藝術品之一。