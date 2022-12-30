恒指收爐日升40點　兩萬關得復失　全年累挫逾15%

美股向好，港股於今年最後一個交易日跟隨升勢，恒生指數一開市已重上20,000點關，高開289點至20,030點，早段最多升過332點或1.68%，日中高見20,073點，惟升幅反覆收窄，一度低見19,788點，全日最終收升40點或0.2%，報19,781點；國企指數收升9點或0.14%，報6,704點；恒生科技指數則升21點或0.52%，報4,128點。主板成交870.2億港元。

全年計，恒指、國指及科指分別累挫15.45%、18.59%及27.19%。

若論全年首5個最大升幅藍籌，依次為中海油(升46.98%)、金沙(升42.62%)、神華(升40.02%)、聯通(升34.31%)及銀娛(升28.55%)。至於最差5隻重磅股則為舜宇光學科技(挫61.96%)、碧桂園(挫60.42%)、碧桂園服務(挫57.89%)、吉汽(挫45.73%)及創科實業(挫42.73%)。

綜觀即日走勢，大型科網股個別發展，阿里巴巴升0.8%，京東升1%，小米升0.7%，公司委任盧偉冰為總裁。快手升0.5%，嗶哩嗶哩漲2.6%；惟美團挫4.9%，騰訊亦跌0.3%至334元。

重磅股普遍上升，友邦保險升2%，中移升1.1%，港交所跌0.8%，滙豐控股升0.3%，建設銀行升0.2%。

元宇證券基金投資總監林嘉麒稱，港股今年表現遜色，恒指由高位有一定調整；雖然內地近期疫情反彈，但市場仍憧憬明年經濟復常，他看好明年港股估值有望進一步修復，甚至可跑贏外圍市場。若有貨在手，不妨繼續中長線持有，低位撈貨有不俗利潤的投資者，亦可趁高分段食胡。