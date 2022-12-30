政策午時花六時變　日本遊失而復得　旅客呻：酒店須重新預約

日本之旅失而復得，機場仍有旅客大排長龍。(胡德威攝)

日本當局昨日(29日)宣布調整港澳航班的限制措施，由今日起容許無到過內地7日的港澳直航航班仍可載客前往北海道札幌新千歲、九州福岡和沖繩那霸機場。日方入境政策變完又變，令不少港人的心情猶坐過山車，有旅客的日本之旅「失而復得」，機場旅客續大排長龍。

東網記者今早(30日)到機場視察，發現大批受影響的遊日旅客可繼續行程，於航空公司櫃位辦理登機的旅客人數眾多，香港快運及香港航空櫃位前約有70至80人排隊。有前往沖繩的旅客坦言對失而復得的旅程感到不知所措，因酒店等原先已取消，在起行前一日才重新預訂。

香港航空今早約9時有一班前往北海道的航班，據了解，該航班為「吉機」，用於接載於日本回港的乘客；而香港快運今早7時許亦有航班前往沖繩，當中包括一家三口計劃到沖繩旅遊約一周的楊先生，他表示對重新起行感到不知所措，原遊日計劃告吹，未想日本政府昨日突然宣布放寬，但他稱未有感到不滿，形容對新入境政策的觀感是「中性」，不過，他原先預訂的酒店等行程早已取消，現時要「再Book(預約)過」。

另有計劃到札幌旅遊的港人表示，原先知道不能到日本旅遊令他大失預算，幸好昨日日本政府調整措施最終可成行，心情似「坐過山車」。今日航空公司亦有為旅客提供申報表格，需作出聲明過去7日未曾身處內地，但旅客認為過程並不繁複。