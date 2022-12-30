海關油麻地破海路私煙案　檢值億元貨拘兩男子

香港海關港口及海域科根據風險管理及數據分析，鎖定一艘懷疑進行走私活動的躉船，並於本月20日，派出區域巡邏船，在油麻地錨地一帶海面截查該艘躉船。由於船上只有3個貨櫃，與業界普遍運作模式有異，亦不乎成本效益，情況引起關員懷疑，加上船員未能出示載貨艙單，亦對運載貨物支吾以對，關員於是打開貨櫃檢查。

行動中，海關檢獲約3,600萬支不同品牌的懷疑未完稅香煙，估計市值約1億元，應課稅值約6,900萬港元。關員隨即拘捕躉船上兩名分別43及56歲本地男船員，並在其中一人身上搜出懷疑吸食毒品工具。港口及海域科海域行動組高級督察蔡賢銘指，初步調查後相信走私份子刻意將躉船停泊在繁忙的海域，意圖利用正常運作船隻作為掩護遮擋，逃避海關抽查。

海關稅收罪案調查科稅收調查組正接手調查案件，高級調查主任葉立民指，由於涉案香煙包括不同外國品牌，不排除部分私煙會作轉口用途，初步相信走私集團在聖誕及新年假期前補充貨源以供應各地市場，海關將追查私煙來源及去向，不排除有更多人被捕。海關於今年已破獲約7.5億支懷疑私煙，市值逾20.7億港元，較去年全年上升約7成，海關將繼續打擊任何走私活動。