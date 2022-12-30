多項公共事業擬明年加價　議員批未盡社會責任　促政府延長補貼

多項公共事業服務明年將會加價，市民財政負擔百上加斤。兩電早前表示，受國際燃料價格自前年持續上升，明年起中電及港燈電費將分別按年增加19.8%及45.6%，加幅創歷年新高；而專營巴士公司及天星小輪亦擬分別加價一至兩成及一倍。有議員認為疫情下經濟仍有待復甦，不能接受公共事業服務加價的方案，批評各專營企業未有盡其社會責任，轉嫁成本予社會，形容是「搵市民埋單」。議員建議再延長電費補貼計劃，同時應恒常化交通補貼計劃。

議員楊永杰質疑，兩電是否有需要「賺盡」《管制協議》列明的8%回報率，指出在疫後經濟尚未復甦且通脹率高的情況下，強加電費恐令基層市民生活雪上加霜。楊又建議，政府再延長電費補貼計劃，分擔市民的電費開支；至於「公共交通費用補貼計劃」的臨時放寬措施，楊亦促請政府恒常化交通補貼計劃，以減輕市民出行負擔，並考慮利用港鐵股息等資金，成立公共事業穩定基金，補貼加價後市民的開支。

議員梁文廣則認為，兩電的市場壟斷是市民每年捱貴電的主因，建議港府聯同大灣區各地政府及南方電網進行協商，向內地購買電力，以增加香港電力來源。議員張欣宇亦指出，國際油價上漲令公共交通工具加價潮相繼湧現，建議政府在非繁忙時段減低過海收費，鼓勵市民公交出行，同時降低車費的加價幅度。