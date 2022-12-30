$1膠袋徵費明生效　凍肉檔主呻生意難做　憂收費時顧客發爛渣

膠袋徵費措施推行多年，新措施將於明日(31日)實施，每個塑膠購物袋收費將提高至最低1港元，盛載冰凍或急凍食品的塑膠購物袋亦會取消豁免。東網記者今(30日)午到旺角區各超市，發現已有個別超市張貼上告示，提醒市民膠袋收費增加，但未見有提醒冷凍食品不再派發免費膠袋的告示，亦有超級市場仍然設有免費塑膠平口袋，供市民領取，有超市則提供紙袋代替膠袋，不少市民了解新措施，自備環保袋購物，支持環保。

對於明日起買凍肉不再派發免費膠袋，凍肉檔主楊小姐指對凍肉檔有困難，表示凍肉有不少骨頭，容易穿窿，「冇膠袋叫個客點拎呢」，指現時大部分客戶都會自備環保袋，但政府太過強硬收費，令其十分難做。又表示大部分顧客都是熟客，「你問佢收1蚊，佢有時會發爛渣」，導致爭執，認為最重要是自律。市民許小姐則認為收取費用有其好處，指以往免費派發膠袋容易浪費，指因應膠袋收費增加，將來會自備環保袋，並留下以前的膠袋當作保鮮袋自用。

對於新措施下的準備及安排，本報亦就此向各超級市場查詢，惠康回應表示，已有指引要求前線員工按法例規定實施膠袋徵費新措施，並加強員工相關培訓，店內亦有告示向顧客解釋安排。 又指為配合新措施，已收起放置於自助收銀機上的免費塑膠平口袋，並鼓勵顧客自備購物袋，推出活動換領可重用購物袋，減少浪費。

一田百貨行政總裁黃思麗認為，政府膠袋徵費措施成效顯著，表示過去兩年一田膠袋派發量均有下跌，今年較去年減少9%，而去年則較2020年下降6%，對優化措施表示歡迎，並已加強對前線同事的培訓，亦於自助付款機旁張貼告示，提醒顧客如購買冰凍食品時取用膠袋需要額外收費，為配合新措施，更會進行環保袋減價優惠，積極推動環保。