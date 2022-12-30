巴士撞壆翻側致1死10傷　司機危駕罪成囚42個月

大埔公路大圍段去年11月發生奪命交通意外，1輛載着11名乘客的九巴，沿往九龍方向駛至近成運路1個分岔路口石壆位時，突然失控向左翻側，最終釀成1死10傷慘劇，當中有2人傷勢嚴重。涉事巴士司機早前在區院1項危駕致死及1項危駕至他人身體受嚴重傷害罪，法官今(30日)判刑指被告身為巴士司機，駕駛公共汽車，責任重大，但其駕駛行為卻危及乘客安全，辜負乘客安全到步的期望，意外中更引致1死2重傷，不難想像事件對死傷者家屬的影響，該些因素均加重案件的刑責，法庭量刑時須予以阻嚇，考慮後將被告判囚42個月，並令被告停牌5年及參加駕駛改進課程。

現年59歲被告黃永強承認的控罪指，他於2021年11月18日在大圍大埔公路大圍段與青山公路交界附近危險駕駛汽車，引致吳展輝死亡及在該處危險駕駛汽車引致林姓及姚姓女乘客受傷。辯方早前求情指被告一時判斷錯誤才發生此意外，惟法官判刑時則認為被告於意外發生前，曾出現搖晃頭部、眼睛閉上的情況，且涉案分岔路口石壆位顯而易見，被告視線亦沒受阻礙及非初次駛經該處，認為被告案發前有可能打瞌睡致分神，而非一時的錯誤判斷。法官續指，意外導致一名乘客死亡，兩名傷者至今仍未完全康復，她們的傷勢不但影響其身體活動能力，亦使她們精神受困，死傷者家屬亦定然受到影響。法官最後考慮到被告過往有良好背景，努力工作，事後亦有創傷後遺及抑鬱問題等，判被告入獄42個月。

案情指當晚約11時許，被告駕駛載着11名乘客的88K九巴途徑案發地點駛往九龍方向，死者與林姓女傷者坐上層，其餘乘客均坐下層。當巴士駛至涉案分岔路口石壆位位置突然剷上石壆位，其後巴士翻側，乘客被拋離座位。約10分鐘後救護員到現場，並見到死者在車廂與地下之間，頭部受傷且有腦槳溢出，且已無生命迹象，經驗屍後證實死因為頭部受傷。而其餘10名乘客均告受傷，其中林及姚較嚴重，林的雙腳嚴重受傷，現時仍需拐杖協助走路，姚則有肝臟出血及雙手受傷，並需穿上壓力手套，另外其下顎亦受傷並留有疤痕。

案件編號：DCCC 600/2022