扶貧委員會任期縮至年半　刪「貧窮線」及監察等職權

港府今日(30日)公布新一屆扶貧委員會名單，非官方委員由20人減至18人，任期1年半，由2023年1月1日至2024年6月30日。新成員包括中大經濟學系副教授莊太量等；再獲委任的成員則包括施麗珊、黃傑龍、余皓媛、劉駿楷、劉仲恒、劉愛詩、李正儀、李美辰；新加入者則有莊太量、孔永業、簡易、李玉芝、李子樹、盧懿杏、黃敏華、蘇潔瑩、蘇炳輝、余秀珠。

扶貧委員會主席、政務司司長陳國基表示，其領導的「共創明『Teen』計劃」，是本屆政府精準扶貧的首項舉措，通過政商民合作，聚焦扶持來自弱勢社群的初中生。政府定當全力以赴，與新一屆扶貧委員會攜手做好精準扶貧的工作，把資源投放到最需要幫助的人身上。

翻查資料，委員的任期由以往的2年半縮短至1年半，委員會職權範圍亦由5個縮減至2個。原先委員會的職權範圍包括透過按年更新「貧窮線」分析監察貧窮情況、監視現行政策和探討新措施、就扶貧議題進行研究及分析、與其他政府諮詢委員會就扶貧工作交流及聯繫等。新的職權範圍則只包括「就扶貧事宜向政府提供意見，以及推廣跨界別合作精準處理貧窮問題」、及「監督關愛基金和社會創新及創業發展基金的運作，通過補漏拾遺和推動社會創新處理貧窮問題」。