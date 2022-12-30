除夕夜料大量市民外出倒數　中區灣仔尖沙咀一帶封路

明天(31日)便是除夕，適逢近日防疫措施放寬，警方今(30日)交代明日的特別交通安排。警方稱，預計明日很多市民到九龍及港島慶祝，故明晚起將會在蘭桂坊、灣仔、尖東海旁實行封路措施，直至1月1日，行經的巴士需改道，呼籲市民乘公共交通工具，又警告若有車輛泊在受影響路段附近，會即時拖走而不作警告，此外，會在尖沙咀一帶實施人群管理。

港島區方面，中環蘭桂坊、灣仔北、灣仔碼頭一帶，以及山頂都會有封路措施。至於尖沙咀方面，8時起會封閉廣東道、九龍公園徑等，約8時半尖東行車路段會全封，同時，警方會因應人流，實施人潮管理措施，港鐵尖東站J及L出口附近或會受影響，提醒市民要留意港鐵廣播。

參照剛過去的12月24日平安夜，警方指不少人到西九龍及蘭桂坊一帶，平安夜當日，錄得24萬人到尖沙咀中部，2.1萬人到西九龍文化區，6,000人到蘭桂坊慶祝。拖車方面，在蘭桂坊拖走13輛私家車及２輛電單車，西九拖走4輛私家車及26輛電單車。警方預計隨着防疫措施放寬，明天會有大量市民外出，籲市民要遵守口罩令。