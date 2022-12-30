三跑棚架工涉夥同工頭收非法回佣　承認串謀接受利益罪候懲

廉政公署早前就香港國際機場第三跑道項目，先後落案起訴17名分判商時任員工貪污，以協助建築工人獲分判商聘用。其中一名前棚架工今(30日)在西九龍裁判法院承認與一名「工頭」串謀，協助對方另向一名棚架工收受非法回佣共逾43,000港元。裁判官李志豪於被告承認一項串謀使代理人接受利益罪後，把案件押後至明年2月6日作提訊，期間被告獲准保釋。

被告周生(58歲)為德鑄工程有限公司(德鑄)的前棚架工，他承認一項串謀使代理人接受利益罪。案情指德鑄是「三跑」項目的分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。被告是棚架工，其小組由「工頭」庄恢濤帶領。案發時被告介紹了一名棚架工到庄恢濤的小組工作。被告其後於2020年9月至2021年6月期間，協助庄恢濤向該棚架工收取非法回佣共逾43,000港元。該棚架工擔心失去工作機會，因而答應索賄要求。被告每月收到非法回佣後，把回佣交給庄恢濤。

至於同案的庄恢濤(31歲)，於今年10月已承認代理人索取利益、代理人接受利益及串謀使代理人接受利益合共16項控罪，並獲准保釋至2月6日再提訊。

案件編號：WKCC 3133/2022