國泰永續減薪36%　職員一對卅客壓力飆　工會農曆新年或按章工作

隨着各地鬆綁旅遊入境限制，航空業需求大增。因管理不善而在全球最佳航空公司排名節節下跌的國泰航空，旗下工會不滿國泰近月持續增加航班數量，同時又因人手不足而剝削機艙服務員。國泰空中服務員工會今日(30日)舉行記者會，控訴國泰仍然維持空服員永久減薪14%至36%的安排，並指國泰為近40%機隊增設逾40個機位，卻削減每班機人手，致員工及客人比例嚴重失衡，加大員工壓力及影響服務質素。工會揚言，若國泰繼續無視訴求，不排除於農曆新年旺季發起按章工作。

工會指出，現時新入職員工的底薪約為9,000港元，惟國泰推出的新合約更改工作時數計算方式，令員工培訓時數及調更後的額外飛行時數不獲計算，員工無法達致「多勞多得」，影響生計。工會又指，國泰於近40%機隊的經濟艙增設逾40個座位，卻於今年年初宣布為每機班次削減1名人手，令現時員工及客人比例達致1比30.7，對比長榮航空的1比22.1及日本航空的1比18.8，人手比例嚴重失衡，故要求公司增設每程航班人手，以應對旅遊旺季需求。

現時國泰航班已恢復至疫情前30%水平，且快到農曆新年旺季，工會擔心服務長遠將會超出負荷，要求國泰盡快回應員工訴求，改善僱員權益，包括增設人手及恢復與工會的恒常會議，揚言若國泰續視而不見員工困境，不排除會於農曆新年旺季發起按章工作。