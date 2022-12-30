今年罕見工業意外頻生　累計27名工人死亡　工會促政府正視問題

工業意外一宗都嫌多！臨近年尾，工聯職安健協會今日(30日)回顧年度職安健情況，經翻查有關致命工業意外數字後發現，本年度已錄得27名工人死亡，較2018年的16死，激增近70%。工會認為，職安健環境漸趨惡化，工人安全缺乏保障，促請政府正視問題，與僱主攜手積極改善職安健環境，避免意外發生，保障工人安全。

該會副主席葉偉明表示，隨着疫情回穩，發現工業意外由9月開始明顯增多，多次發生罕見意外，如涉及吊機、吊船等專業器械意外，縱使事後勞工處曾強調會加強巡查監管，但同類意外依舊發生，認為勞、資、局三方的職安健意識明顯較以往薄弱。對於今年下本年短時間出現連續工業意外，香港建造業總工會權益主任吳偉樑亦表示，「趕工」已進一步影響職安環境，相信有部分地盤為盡快完成工程，故將高風險建築工序放在一起，增加了意外發生機率，認為政府有責任加強僱主僱員的職安意識。

議員郭偉強認為，政府應盡快為職安環境增撥資源，作出改善，除加強宣傳職安健訊息、實地巡查外，還可以在進行設計的時候加入安全保障元素，包括參考英國建築設計及管理條例（CDM)，以及內地的「三同時」建築制度，即承辦商必須與主體工程同時設計、施工及投產使用，好讓明確過程中的各方責任，從源頭預防意外發生。