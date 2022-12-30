當局將配合內地調整防疫措施　另與中央密切溝通通關事宜

內地早前調整防疫措施，停止大規模核酸檢測、不再查驗健康碼和核酸無染疫證明、確診者不用再隔離等。澳門政府表示，當地防疫措施會配合內地有所調整，包括檢視核酸檢測、使用健康碼等；又指正與中央政府密切溝通，有關與中、港、台及外地的通關措施，有待中央批准，屆時會盡快公布通關事宜。

另外，近日澳門疫情升溫。澳門有官員表示，推算感染高峰期為上周三至五(21至23日)，加上現時每日電話查詢及社區門診預約情況有下跌趨勢，故認為疫情高峰已過。至於本周二至三(27至28日)當地進入重症高峰期，當局會持續觀察，期望感染及重症人士減少；又形容當地的下一個挑戰為下月初學生復課，會密切關注學生感染等數據。

當局續指，早前推算全城有5至8成居民「中招」，現時則推算有過半居民確診，惟目前申報確診的個案，集中在要取得病假紙的上班一族，缺乏「一老一少」的數據，故未有準確感染率。申請假紙人數亦有待公布。對於有當地大學研究預計，疫情將於下月中下旬回升，局方解釋病毒會變種，感染率也有波幅，不過高峰不及剛過去的情況。