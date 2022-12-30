黑幫販毒集團挖地洞藏可卡因　警搗元朗毒倉拘5人　檢3.66億元貨

警方破獲3.66億港元可卡因毒案，成為今年檢獲量最大的同類案件。今年6月開始，警方毒品調查科針對一個受黑幫操控的販毒集團展開調查，動員大批人力物力進行情報收集，期間與海關保持交流及獲得部分社會持份者協助，經連月努力，終於鎖定該集團設於元朗區、2間用鋅鐵搭建而成的毒品貨倉，至前日(28日)採取突擊搜查行動。期間，探員在位於唐人新村的3,000呎貨倉內，發現一個約1.8米長、1.2米闊、0.5米深的地洞，洞口上方鋪放木板及雜物，並停泊一輛私家車作雙重掩飾，內藏396磚、每磚重1公斤的懷疑可卡因，遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕在場的4男1女(22至25歲)，當中部分人有黑幫背景，包括集團骨幹成員。

探員其後轉赴白沙村一間350呎的鐵皮屋，再尋獲28公斤懷疑可卡因，連同早前在唐人新村所檢獲的毒品，估計總市值約3.66億港元。被捕人士現正被扣留調查，稍後將各被暫控一項「販毒」罪。警方相信，涉事販毒集團在新年前夕囤積大批毒品，準備於不同時間到黑市放售，藉此提高銷售價格，增加不法收入，而今次行動已成功阻截該批毒品流入本港，警方正跟進相關線索，不排除再拘捕更多人。

警方表示，涉案毒品是以膠紙及不同的防水包裝密封，現場除了有大量防水袋，部分可卡因的包裝亦殘留水氣，由此判斷是經水路來港。另外，販毒集團利用地點偏遠、附近設有汽車維修工場的位置設倉，亦是意圖藉此增加警方的執法難度，減低毒品被截獲的機會。而就可卡因包裝方面，由於部分寫有西班牙文，估計毒品是源自南美地區，至於包裝表面所印的多種標誌，不排除是用作識別記認，方便送予不同買家。

調查顯示，被捕人士在整個販毒過程身負不同角色，有人負責管理及安排各成員的工作；有人租用及管理倉庫；有人擔當運輸人員；有人將可卡因分拆及收藏在倉庫內。根據警方數據，今年1月至10月期間，一共破獲410宗涉及可卡因的案件，並有530人被捕，當中有86人是21歲或以下的青少年。毒販支付些微報酬，將相關的高風險工作交予年輕的「替死鬼」處理，警方形容行徑可恥，直指「替死鬼」參與其中，等於將金錢利益建築在其他人的痛苦和對社會的傷害之上，警方會繼續以情報主導的方式，打擊毒品活動及三合會收入來源。