中醫涉捏胸非禮女病人　事主稱驚慌至心中祈禱：「耶穌救命」

一名信奉耶穌的女子，3年前到旺角一間中醫診所接受治療期間，疑遭醫師捏胸碰私處。懷疑涉案中醫被控一項非禮罪，他否認控罪，案件今（30日）在西九龍裁判法院開審。事主供稱，她被醫師「摙」她近右乳房位置，她覺得受屈辱、驚心動魄，且不敢作聲，心中祈禱「耶穌救命！」之後終於鼓起全身力氣嗌「夠啦！」。事主形容被告行為「好恐怖」及「太過分」，坦言希望被告改過「唔好再害人！」。裁判官其後裁定表證成立，被告不自辯。案件押後至2023年1月4日作結案陳詞，被告續准保釋。

52歲被告藍廣宇，報稱是中醫物理治療師。他被控於2019年8月29日，在中匯街尚慈中醫診所33號舖地下內非禮女子X。X供稱，她有頭痛問題，在教會師母介紹下，去被告中醫診所接受筋腱治療。案發當天，她第4次求診，她穿尼龍質地運動上衣和及膝短褲，按被告指示俯伏在床。期間，被告伸入她衣服，再隔着上衣不斷「摙」她的右邊腋下近乳房位置。

X稱被告一邊按壓，一邊認真正經地說：「要推鬆啲，一定要整鬆佢」，並表示：「做完右邊再做左邊，要平均」。她感六神無主，約15分鐘後，始叫道「夠啦」。之後，被告再觸碰她左邊近乳房位置，但這次被告「無咁狼」。之後，她按被告指示翻身。被告按她的肚腹，再把手伸入她的短褲及內褲之間，按她的大腿內側。期間被告的手曾掃到她的私處。辯方則指，被告當時正為X做推拿，他並無非禮X。X不同意說法，直指「無可能！」

案件編號：WKCC 2607/2022