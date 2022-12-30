研究指港人賭博參與率5年減22%　跌幅受疫情影響

政府於2003年成立平和基金，主要用作資助預防賭博及緩減與賭博有關問題的公眾教育活動和其他措施等。由平和基金委託香港大學進行的「香港人參與賭博活動情況」研究今(30日)發表報告，顯示港人於2021的賭博參與率及可能出現賭博失調的比率均持續下降，分別跌至39.5%及0.45%，最多受訪者參與的賭博為六合彩和社交賭博，而中學生則主要參與社交賭博。根據研究，部分跌幅是受疫情所影響，當疫情漸趨穩定時，相關比率可能會回升。

是項研究由平和基金於2021年委託香港大學社會科學研究中心，透過電話、問卷、聚焦小組討論、個別訪談等方式進行，涵蓋的賭博活動包括賽馬博彩、足球博彩、六合彩、社交賭博(例如打麻雀和撲克)和網上賭博。根據2021年收集的數據和資料，港人參與賭博的比率為39.5%，低於2016年的61.5%，中學生參與賭博的比率亦由2016年的21.8%降至2021年的15.9%。賭博失調方面，由2016年的1.4%降至2021年的0.45%，中學生可能出現賭博失調的比率為0.4%，較2016年的0.7%為低。

賽馬方面，11.3%電話受訪市民過去1年曾參與，稍低於2016年的12.5%；中學生參與比率與2016年相若，均為0.7%；足球博彩方面，6.3%受訪者過去一年曾參與，較2016年的數據稍低0.3%，中學生參與率從2016年的1.2%跌至2021年的0.6%。網上賭博方面，分別有0.3%電話受訪市民及0.3%中學生表示在過去一年曾參與網上賭博，2016年未有收集相關數據。