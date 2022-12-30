政Whats噏： 指明日大嶼只屬初步槪念　林筱魯料千億造價非最終數字

上屆政府提出嘅「明日大嶼」計劃，最近又再浮出枱面。發展局就中部水域人工島嘅研究進展，提出最新估算工程造價為5,800億港元，較早前嘅推算增加800億港元。選委界立法會議員林筱魯今日(30日)喺電台節目上表示，跨越世代嘅估算一定唔準確，況且目前「明日大嶼」只有初步概念，久缺詳細內容，預料5,800億港元唔會係最終嘅數字。

有關明日大嶼同中部水域人工島嘅最新填海方案，當局話包括交椅洲在內嘅3個島填海，造地1000公頃，並採用15分鐘生活圈嘅規劃槪念，構建一個集工作、居住、優閒同娛樂嘅核心商業區。睇返2019年3月，政府曾就人工島設施做經濟效益分析，當時粗略估算賣地收入可達9,000幾至11,000多億港元，高過5,000億港元嘅造島成本，然而有關推算係基於2018年9月嘅價格。事隔3年多，樓市同土地價格都唔同咗，就人工島嘅土地收益，政府最新估算係島上嘅私人住宅同商業用地，收益下調至7,500億港元，而造島成本則上升至5,800億港元。

林筱魯話自己以前喺大學讀城市規劃，已經深明無乜嘢估算係一定準確，更何況係跨越世代嘅估算，一定唔會準確；無論造價成本係5,000億也好、5,800億也罷，都必定唔會係準確嘅數字。加上當局交畀立法會嘅文件，都只係一個初步嘅槪念，當中並冇任何設計同細節，咁嘅估算又點會準確呢？

至於人工島嘅經濟效益，林筱魯認為亦難以估算，事關估算係基於島上不同嘅土地用途，到底可用、可開發同可售賣嘅比例，有無微調嘅空間呢？林筱魯以古洞北同啟德嘅規劃為例，其發展密度同土地用途喺十幾年廿年間不斷調整，所以規劃本身係存在一定嘅彈性。林筱魯話政府要喺中部水域填海，需着眼於未來香港所有嘅土地基建，喺人力、資源上嘅安排，能否作出整全嘅考慮同調配，當中尤需注意財政安排，是否足以支撐呢類大型基建。佢話政府應以量入為出，謹慎理財嘅角度去睇呢件事。如果直接動用財政儲備，佢自己都未必同意咁話。