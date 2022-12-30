涉及2宗援交劫案　3男2女被控串謀搶劫　明年2月再訊

2名嫖客於本月初先後在尖沙咀的酒店房間內，被人劫去共約16萬港元。年僅16至20歲，懷疑涉案的3男2女其後被捕，被控串謀搶劫罪，案件今（30日）分2案在九龍城法院再訊。被告暫時毋須答辯，案件押後至2023年2月10日再訊，以待警方進一步調查，包括翻查通話紀錄及閉路電視片段，控方相信有其他涉案人士在逃。候訊期間，5人還押監房看管。

其中一案涉及4名被告，他們依次為姓謝少女（17歲）、梁天諾（19歲）、殷志超（18歲）及莊浩軒（20歲）。首3名被告均報稱無業，第4被告則沒有報稱職業。另一案涉及一名姓陳女被告（16歲），她沒有報稱職業。控方今透露，事主在認人手續中，成功認出16歲女被告，但未能認出梁、殷及莊。控方反對所有被告保釋，辯方有保釋申請，裁判官最終拒絕全部被告擔保。

控罪指出，謝及梁於2022年12月6日，串謀在尖沙咀君怡酒店房間內搶劫姓梅男子，劫去70,700港元。另外，梁、殷及莊被控於2022年12月13日，串謀在尖沙咀瑞生嘉威酒店房間內搶劫姓馮男子，劫去約9萬港元。至於陳姓女被告，控罪指她於上述日子及地點，分別與2名不知名男子搶劫姓梅男子，劫去70,700港元；及與4名不知名男子搶劫馮男子，劫去約9萬港元。

案件編號：KCCC 3251、3275/2022