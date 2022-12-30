訛稱事主拒落口供令調查終止　男警行為失當罪成候判

中年男警員被指在調查一宗店舖盜竊案時，於調查報告中訛稱與案有關的市民拒絕協助，更疑「自製」市民投訴電郵以加強說服力，警方最後亦終止調查。惟上司發現可疑，懷疑警員自編自導自演，遂向上級報告。涉事男警早前否認一項在公職中行為失當罪，經審訊後今（30日）在沙田裁判法院被裁定罪成，須還押至明年1月13日判刑，期間待索閱其背景報告。裁判官直指被告作出明顯不誠實及失當的行為，令整過調查過程、經過及其上司的考慮偏離事實，嚴重性不言而喻。官指被告崗位是肩負打擊罪案的目標，市民及警隊的期望至少是誠實及妥善執行職務，其行為的嚴重性非微不足道。

50歲被告溫志煒，被控1項在公職上行為失當罪，控罪指他在香港身為警務人員，無合理辯解或理由，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，作出蓄意及可構成罪行的不當行為，即在2019年3月26日與2019年6月4日之間，虛假地在案件編號TS RN 18023685的警察檔案的調查報告，以及M.12和M.14的紀錄中，表示陳詩媚曾通知警方，她不會就一宗指稱的店舖盜竊案向警方提供口供，而導致該案的調查延誤及警方的調查終止。辯方求情指被告已服務警隊27年，是敬業樂業的人，且視警隊為唯一終身工作。辯方指本案不涉貪污，被告本於5年後便能退休，現卻成為「大輸家」，更可能失去長俸，使一切成泡影。

裁判官裁決指，被告自辯稱晚飯後看見枱面放有涉案投訴電郵信件副本，於是把副本夾附在調查報告呈交予上司。裁判官認為相關電郵的接收者是其上司，可把電郵列印出來的只可能是上司及發信者，可放在被告枱上的，亦只能是可在警署走動人士。雖辯方質疑被告上司因2人關係欠佳，設局誣陷被告，但裁判官認為若他大有可行或容易整治的方法，毋須如此大費周章；若上司要以電郵副本設局，不但先要偷到被告房中擺放副本，更須女市民不會突然前來主動合作等，實極為婉轉及風險極大。反觀被告即時填寫報告並建議終止調查，做法不合常理。裁判官又指被告於報告記項中，更寫上電郵發出的時間作為收到副本的時間，認為此乃被告百密一疏及最大破綻。裁判官最終裁定被告罪成。

案件編號：STCC 3724/2021