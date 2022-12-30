院舍修例致成本增　料耗逾200萬裝修　議員冀彈性處理

立法會現正審議《2022年院舍法例（雜項修訂）條例草案》，草案旨在提高相關院舍的人均面積和人手的法定最低標準，當中包括60人以上的院舍需「一院一護士」等。惟外界憂慮部分私營、尤其是中小型的院舍，可能會因無法符合相關要求而面臨倒閉，或須大幅加價，令成本轉嫁至院友。有議員今日（30日）探訪北角3間中小型安老院舍後，坦言修例後部分院舍料花費多200多萬港元作裝修，希望政府作彈性處理，避免將運作成本轉嫁老人家。

社福界議員狄志遠今日與勞工及福利局副局長何啟明共同探訪院舍，狄表示，中小型院舍發揮重要角色，一方面位於民居地帶，令照顧者可以方便照顧其家人，另一方面亦具人情味。他坦言修例後或縮減6000個床位，希望「幫得一個得一個。」狄重申希望政府對院舍提供支援，同時彈性處理，而運作成本增加轉嫁予老人家亦是不公平的。

本身是社工的議員林素蔚今日亦有出席，她指修例後部分中小型院舍或會面臨經營困難，因為部分為租置單位。她指業界在會面上展示圖則及裝修成本，強調部分院舍在市區已運作10多年，並非可以容易取代。她關注當局如何協助家庭式經營及其他院舍作理順過渡。林又指修例後，部分院舍料花費多200多萬港元作裝修，預算5至6年為回本期，更稱個別院舍或會增加床位費用，預料至少增加4000港元。

此外，因應政府改變防疫措施，狄志遠今日向社會福利署發信，稱有關社署的探訪指引不宜於短時間內大規模開放，希望能逐步按社區情況再作調整，讓院舍有較多的時間預備及與家屬做好溝通。狄建議政府考慮再給予津貼支持院舍員工，社署可相應勸喻長者院友與家屬仍是減少社交活動，同時繼續讓護理學生進入院舍支援人手短缺。