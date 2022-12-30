教局向學校發信　中小幼師生撩鼻至明年1.31　2月起全日復面授

港府昨日(29日)起放棄疫苗通行證、檢疫令等絕大部分防疫措施，但獨留口罩令，另亦提及學生每日快測的安排。因應上述安排，教育局今日(30日)向全港學校發信，表示已同步取消學校疫苗通行證要求，但中小學及幼稚園仍維持師生每日回校前量體溫及快測措施，直至明年1月31日。至於全日面授課方面，中學將率先在明年2月1日起恢復全日課堂，而小學及幼稚園則要等到2月15日。

當局表示，新措施是因應政府最新的整體防疫措施，及配合社會復常步伐而作出的調整。學校疫苗通行證要求已撤銷；課後活動安排亦會放寬，現時進行半日面授課堂的學校，所有學生在另一個半天均可留校進行課後活動，家中乏人照顧而須安排回校的學生亦可留校活動。

不過，中小學及幼稚園師生回校仍需每日快測，考慮到校園內師生密集交流互動，活動頻繁或令傳播風險較高，加上學生(特別是年幼的學生)是重點保護群組之一，故會維持該些學校教職員及學生每日回校前量體溫及完成快測，若結果證實確診將不得回校；另外，全日面授課堂只適用於接種率達指定水平的學校。