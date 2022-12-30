政Whats噏：幫手「洗邋遢」　黃國話打掃家居唔簡單

雖然未到「年廿八」，但一樣可以「洗邋遢」。議員黃國捲起衫袖穿上圍裙、戴上手套進行家居清潔，一於提早大掃除。事後佢話吸塵、抹地、抹窗等家務看似輕而易舉、係手板眼見工夫，點知親身體驗過後，發覺相當辛勞，實在殊不簡單。

黃國係隨同家居服務從業員協會嘅工友，為某住戶提供歲晚家居清潔服務，話藉此趁機探訪之餘，又可以體驗家務助理嘅工作情況。期間佢同工友傾談，得知有時會遇到千年油漬、頑強污垢或厚厚霉菌，以致窗門都唔透光，舉目一片狼藉，一時間真係不知從何入手。但原來家務助理有其編排嘅工作流程與竅門，配以不同嘅打掃工具、清潔劑，先至得心應手、快速完成工作，例如器皿上嘅污漬，清洗前需預先浸泡半小時；而牙膏亦有潔淨功能，用嚟清洗水龍頭更有閃亮效果，甚為專業。

雖然今次工會安排嘅家庭並無陳年污漬，但黃國亦親身感受家務助理嘅辛勞。指年近歲晚無疑會多咗家居大掃除嘅工作，係有機會多賺一啲外快，然而唔少工友因長期勞累，勞損情況甚為普遍，慨嘆佢哋賺取嘅係「辛苦錢」，謀生確不容易咁話。