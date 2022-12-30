警方偵破東九龍3宗「猜猜我是誰」電騙案　拘2人包括17歲學生

自今年中起，警方東九龍總區發生多宗電話騙案，當中尤其以「猜猜我是誰」方式、針對長者行騙的案件佔多數。有見及此，該總區展開深入調查，從而鎖定2名人士，懷疑他們與今年11月至12月發生的3宗電騙案有關，案中受害人年齡介乎72至84歲，合共損失25萬港元。至昨日(29日)，東九龍總區刑事部聯同將軍澳及黃大仙警區展開聯合行動，成功拘捕2名分別27歲及17歲的男子。2人正被扣留調查，警方不排除稍後有更多人被捕。

其中一名受害人為72歲的婆婆，她早前收到陌生人士來電，對方自稱律師，聲稱她的兒子因涉及刑事案件被捕，需要15萬港元保釋金。女事主不虞有詐，其後應約前往將軍澳一餐廳，將款項交予騙徒；第二宗案件的受害人被同樣的說詞所騙，誤以為子女捲入刑事案，急需7萬港元保釋金。由於事主行動不便，未能外出，騙徒於是上門騙取提款卡及密碼，自行前往櫃員機提款後，隨即逃之夭夭。警方經調查後，發現兩案疑犯屬同一人，昨日在鰂魚涌拘捕一名姓曹(27歲)無業漢，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，相信他是受朋友指使犯案。

另外，本月9日中午，騙徒冒認是黃大仙一名84歲老翁的女婿，向老翁聲稱自己因故被捕，懇請他將3萬港元保釋金交予其朋友。男事主聞言準備相關現金，同日下午由騙徒上門交收。警方透過情報分析及翻查「天眼」，順利掌握騙徒身份，亦於昨日拘捕一名涉案的17歲男學生，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。

根據警方數據，今年首10個月的「猜猜我是誰」電騙案較去年同期增加637宗，升幅超過170%，而騙款數目亦上升約5,400萬港元，錄得近7000萬港元。警方呼籲，長者及其家人應該多加留意防騙資訊，切勿讓騙徒有機可乘。