黎智英聘洋大狀　人大常委會通過釋法草案　涉國安法第14及47條

壹傳媒黎智英與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，連同集團旗下3間公司，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等罪。港府早前針對本案中黎智英聘用英國御用大律師Timothy Wynn Owen(又稱Tim Owen)一事提請釋法事宜。全國人大常委會第38次會議今日(30日)閉幕，會上就港府提請釋法的相關議案待擬稿、草案修改稿、決定草案及解釋草案，審議並通過有關《港區國安法》第14條及47條的解釋草案。港府今日發聲明表示歡迎及感謝人大常委會於會議上審議並通過有關釋法的決定。

全國人大常委會的解釋說明了幾點，其一，香港特別行政區維護國家安全委員會(香港國安委)根據第14條，有權對是否涉及國家安全問題作出判斷和決定，其決定具有可執行的法律效力，香港特區行政、立法、司法等機構和任何組織，均應尊重並執行香港國安委的決定。

其次，特區法院在審理國安案件中遇有涉及有關行為是否涉及國家安全或者有關證據材料是否涉及國家秘密的認定問題，應當向行政長官提出並取得行政長官就該等問題發出的證明書，上述證明書對法院有約束力。

而有關「不具有香港特區全面執業資格的海外律師是否可以擔任危害國家安全犯罪案件的辯護人或者訴訟代理人」的問題，屬於《香港國安法》第47條所規定的需要認定的問題。應當取得行政長官發出的證明書。如特區法院沒有向行政長官提出並取得行政長官發出的證明書，香港國安委應根據《香港國安法》第14條規定履行職責，對該等情況和問題作出相關判斷和規定。

75歲被告黎智英涉違國安法一案，原定12月1日開審，但因政府提請人大釋法，故案件需重新排期，將於2023年5月30日進行第一次案件管理會議，同年9月25日正式開審。審訊預計需時40天，至同年11月21日審結。法庭另排期明年5月2日至5月3日，聽取辯方的終止聆訊申請；本案將由3名國安法的指定法官審理。