高登疑30萬會員資料外洩　職員指有真有假　私隱署展開調查

資訊科技一日千里，亦令資料外洩的風險增加。個人資料私隱專員公署於本月29日晚上收到香港高登討論區通知，報稱為數不少的討論區會員個人資料被放在暗網上出售。公署指，考慮到受影響的人數眾多，署方已立即就事件展開循規審查，包括了解相關詳情及所涉及的個人資料等。據了解，事件或可能涉及大約30萬會員的資料。

近日在高登討論區不斷有會員發貼文，聲稱有大量會員資料被放到暗網兜售，而討論區職員亦就事件發貼表示，已完成核對懷疑洩漏的會員資料，並確定有關資料流出日期應為2015年4月15日或之前，至於資料內容當中有真有假。私隱署呼籲，曾在涉事討論區登記成為會員的市民須提高警惕，慎防個人資料被盜用。若懷疑個人資料被外洩，可以向相關平台或私隱專員公署查詢。

署方又提醒市民，應更換相關帳戶的密碼。若有需要，亦應更換其他社交平台帳戶的密碼及電郵地址。此外，市民應留意所登記的帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入紀錄；當收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時應提高警覺，切勿隨意打開附件或披露個人資料；及對網絡釣魚及其他詐騙行為提高警覺。