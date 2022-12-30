麥當勞明年平均加價3%　麥香雞及豬柳漢堡回歸「超值選」

為迎接2023年來臨，香港麥當勞今日(12月30日)宣布，由明年1月2日至8日，連續7天透過麥當勞App推出「着數人氣王」、「$10 九件麥樂雞」及「$1 加配麥炸雞一件」等優惠。不過，面對今年全球消費物價、國際糧食等高企，加上本港亦有電費、運輸等成本飆升，香港麥當勞決定明年1月初起，全線主餐廳的主要產品價格將輕微上調1至2港元，平均加幅約3%。

雖然要加價，不過都有好消息，麥香雞與豬柳漢堡將回歸「超值選」系列，只售14港元。不過，同系列的魚柳飽則會由原價12港元，加價至13港元。加價方面，「醒晨超值選」的「炒雙蛋飽餐」、「豬柳蛋漢堡餐」及「魚柳飽餐」由原有售價20港元，轉為新售價21港元；而「麥麥食」超值套餐的「豬柳蛋漢堡餐」及「麥樂雞餐(6件)」由原為27港元及26港元，改為同一新售價28港元；至於「脆辣雞腿包餐」及「巨無霸餐」，將由原價40港元起，分別轉為新售價41.5港元起及42港元起。

至於明年1月2日至8日連續7天的「着數人氣王」優惠，首日為「$1 加配麥炸雞一件(原味或蜜糖BBQ味)」；次日是「$10 九件麥樂雞」；第3天是「$15 火腿扒芝士飽配中汽水」；第4天為「$20 四件脆香雞翼配中汽水」；第5日是「$20 脆辣雞腿飽配中汽水」；第6天為「$10 Oreo 杧果麥旋風」；而最後一天是「$10 鹽味焦糖朱古力批兩個」。有關優惠不包括二人餐及分享餐。