油麻地的士販毒案揭黑幫操控　警共拘4青年檢350萬元毒品

前日(28日)晚上，西九龍總區衝鋒隊在油麻地登打士街截查一輛的士期間，從車內姓葉(16歲)男乘客身上搜出5包共重1.2公斤的懷疑冰毒，遂以涉嫌「販運危險藥物」將他拘捕。案件交由油尖警區反黑組接手處理，其後發現有黑幫犯罪集團利誘未成年人士進行販毒，經深入調查和情報分析後，鎖定其餘犯案人士的身份，昨晚(29日)展開拘捕行動，成功在深水埗截獲2名分別姓葉及姓陳(俱19歲)男子，在他們身上檢獲共1.2公斤懷疑冰毒，以「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」罪拘捕2人。

探員突擊搜查其中一名被捕人士位於長沙灣蘇屋邨的住宅單位，再於屋內起出2.5公斤懷疑冰毒及2包共重300克的懷疑氯胺酮(俗稱K仔)，拘捕單位內一名姓陳(20歲)男子。被捕人士分別屬親兄弟、舊同學或朋友關係，報稱無業或任職兼職餐廳樓面等，各人現正接受扣查。一連兩日的拘捕行動中，檢獲的毒品總值約350萬港元。

鑑於不時有不法之徒利用未成年人士販毒，警方高度重視該類型案件及青少年罪行，強調會繼續以積極調查及情報主導策略，打擊黑社會活動及其犯罪收益。