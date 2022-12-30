野生動物禁餵區明起擴至全港　違例最高罰1萬元

野生動物禁餵區明日起擴至全港，違例最高可被罰1萬元。

近年野生動物，尤其野豬闖入社區經常造成滋擾，為有效遏止有關問題，政府早前通過修訂《野生動物保護條例》(第170章)，將指明的「禁止餵飼野生動物地方」，即禁餵區，擴展至全港。漁農自然護理署今日(30日)提醒市民，有關規定將於明日(31日)起生效。

禁餵區擴展後首兩周，即明日至2023年1月13日，漁護署人員會先對非法餵飼野生動物的市民作口頭警告，如有關市民仍然繼續違規行為，該署人員會採取執法行動。而從2023年1月14日起，漁護署人員一旦發現市民於香港任何地方非法餵飼野生動物，會立即採取執法行動，不會再作警告。根據《條例》，任何人士如在禁餵區非法餵飼野生動物，一經定罪，最高可被罰款1萬港元。

為確保市民了解禁餵區擴展後的新範圍以及相關罰則，漁護署會於《2022年〈1999年禁止餵飼野生動物公告〉(修訂)公告》明日生效起，安排於不同公共交通工具，例如巴士、電車、小巴車身，以及在巴士站、電車站、港鐵車站等公共交通工具的車站展示廣告，並於野生動物餵飼黑點進行宣傳活動。