灣仔海濱開放新水上運動及康樂主題區　首次引進海上餐廳

維港海濱長廊又有新去處！灣仔海濱「水上運動及康樂主題區（第3期）」和炮台山「東岸公園主題區（第1期甲）」昨日(30日)起正式開放，港島北海濱長廊延長至8.7公里。其中，灣仔海濱設有首個位於海濱共享空間的海上餐廳，區內另設有一間陸上餐廳，市民能一邊用餐一邊遠眺維港靚景。

灣仔海濱第3期主題區，位於鴻興道，毗鄰香港遊艇會及水上單車租用處，從灣仔渡輪碼頭或港鐵會展站A2出口前往，步程均約5分鐘。連同早前開放區域，整個主題區佔地約1.3公頃。新開放場地提供戶外桌椅、遮蔭棚、餐飲、洗手間、育嬰室和淋浴室等設施，更設多功能活動空間，方便日後舉辦更多水陸活動。

餐飲設施方面，發展局指首次引進的海上餐廳，停泊於主題區水體上，主要用作舉辦宴會和活動。另一間陸上餐廳則佔地約300平方米，食客可在室內、頂層和露天用餐區用餐。

至於「東岸公園主題區（第1期甲）」位於興發街以西，與港鐵天后站、炮台山站相距約8至9分鐘路程。新主題區佔地約1,300平方米，新增65米長的海濱長廊及休憩設施。市民可由東岸公園主題區沿威非路道休憩花園及銅鑼灣消防局，前往銅鑼灣「活力避風塘主題區」，加強炮台山至銅鑼灣避風塘一帶海濱連繫。