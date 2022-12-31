爬棚架入屋爆竊　貴州雙賊上環失手被擒

年近歲晚，近日上環區接連發生爆竊案。本月21日，樂古道54號發生爆竊案，警方調查後相信兩名賊人爬上大廈棚架潛入一單位犯案，擸走26萬港元。中區警區特遣隊人員展開反爆竊行動，在荷李活道、九如坊、樂古道、皇后大道中一帶巡邏。至今日(31日)凌晨3時許，警員在樂古道發現2名可疑男子，其衣着與早前爆竊案疑犯相似，2人在大廈棚架底作觀察，警員暗中埋伏監視，2人經荷李活道抵至九如坊4號爬棚架進入一大廈，約45分鐘後，2人落樓企圖截乘的士離開，警員立即上前截查，惟2人拔足逃跑。警員追至急庇利街近皇后大道中交界，截獲其中一名疑人，警員在其身上檢獲兩支螺絲批、一對手套。另一名疑人逃至急庇利街後巷內，疑爬鐵網逃走，但被警員施以胡椒噴劑制服，警員在該名疑人身上搜獲約1.4萬港元現金。

警方其後在現場附近一帶搭有棚架的大廈調查，並發現九如坊4號一大廈單位遇竊，經戶主點算後證實損失約1.5萬元現金。警方遂以爆竊、外出時藏有盜竊工具等罪名，拘捕2名分別年約28歲及40歲來自內地貴州的男子。據悉，其中一人持行街紙，另一人沒有身份證明文件。