內地抵港人士防疫限制較寬鬆　港衞生官員稱會檢討劃一要求

本港與內地通關已傳來好消息。有衞生防疫官員今早(31日)出席電台節目後表示，當局會檢討對內地入境人士的打針要求，原則是考慮各地疫情帶來的傳播風險，強調希望劃一防疫政策。本地疫情方面，他提到近日染疫個案已達高水平，料在節日假期、本港出入境人流增加等因素下，疫情會維持一段時間，不過新冠致死率已較前兩年低。

該名官員又指，本港公營醫療系統存有足夠藥物，透露醫管局在年初第5波疫情開始時已增加儲備，相關存量暫時足夠使用2個月，衞生署的儲備更可應付6個月的用量。對於市面上某牌子的退燒止痛藥搶手，甚至一盒難求，他指出含撲熱息痛的藥物有700多種，可讓市民作替代選擇。他又提到，撲熱息痛藥物為本地製造，局方已要求藥廠提升製造力，呼籲市民毋須囤積藥物。

防疫措施方面，當局近日鬆綁大部分防疫措施，該名官員重申港府的相關政策方向穩定，現時只是放寬，而非放棄防疫。至於學校師生仍要進行快測的安排，他指出兒童自我照顧能力較弱，學校環境、活動等容易產生聚集性感染，故暫時維持相關安排至少1個月。