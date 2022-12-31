未來將推160項青年政策　港府冀建青年型社會

政府早前公布青年發展政策，民政及青年事務局局長麥美娟今早(31日)電台節目表示，政策目的是讓青年人更了解政府工作，增加雙方的溝通，讓年輕人看到政府締建青年型社會的決心，未來會針對不同年紀、階層和背景的年輕人所關注的問題，提出針對性措施。

問及當局如何幫助反修例事件被捕的青年，麥美娟又表示，懲教署一向有協助更生青年求職，重申不斷強調協助形同標籤化，當局希望幫助更多群組的青年，而非聚焦特定群體。青年宿舍計劃方面，她認為計劃不會受通關影響，業界願意與政府合作，目前已有不同酒店表達參與意欲，當局有信心能覓得3,000個宿位。坊間批評相關青年政策欠缺具體措施，麥美娟表示，當中涉及160項措施，未來亦會一直更新，希望可啟發年輕人，至於與青年互動溝通平台軟件，她指正與各方溝通，希望明年可完成設計及推出，設計時亦會參考年輕人意見，以建立青年發展型社會。

另外，《施政報告》提出成立18區關愛隊，部分地區首階段遴選開始報名。麥美娟表示關愛隊目的是凝聚社會力量，不會排斥任何人，當局甄選時會考慮相關組織是否有足夠動員力及社區參與，是否熟悉社區並提供長期服務，她建議不同背景或規模的社區組織，亦可以考慮合作組成關愛隊。政府亦正檢討區議會的角色定位，檢討工作仍正進行，故選區劃界報告需延期至明年6月，若有檢討結果，適時向公眾公布區議會具體選舉詳情。