旅發局網上直播「香港跨年倒數」活動　與全球一同迎接2023年

全球一同迎接2023年的來臨！由香港旅遊發展局（旅發局）舉辦的「香港跨年倒數」，將於今日(12月31日)除夕晚上舉行，接連的精彩活動自11時45分開始，與市民同歡直至跨進新一年。屆時市民可透過本地免費電視台、旅發局網站及社交平台作全程觀看直播，即使安坐家中，亦可與親朋摯友歡渡難忘時刻。

活動自除夕晚上11時45分展開，先由年青表演者打頭陣，獻上精湛的文藝及體育表演，國際青年鋼琴家牛牛（張勝量）、屢獲世界冠軍的香港花式跳繩會成員，以及曾於多項國際大型活動參與演出的本地著名鼓樂團「激鼓」將輪流登場，市民可透過直播觀看。及至晚上11時58分起，市民可透過直播觀賞預熱倒數動畫，動畫由擊鼓、火舞、音樂演奏等交織而成，展示香港的動感和多姿，讓觀看直播的觀眾一同熱身。

至於全城期待的倒數環節，將在晚上11時59分30秒開始。灣仔會展巨型倒數時鐘會重現於香港會議展覽中心的玻璃幕牆，帶領市民一同送舊迎新。踏入元旦零時零分，歷時10分鐘的「幻彩詠香江」加強版煙火匯演隨即上演，港島沿岸建築的樓頂將綻放煙火，配以激光及射燈，加上披上色彩繽紛燈帶的天星小輪，伴隨音樂舞動整個海港。會展外牆亦同步顯示「2023」字樣及祝福語，為新一年揭開序幕，將祝福送給全球。

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