事主購NMN保健品服後臉部腫脹　消委會：誇張宣傳或觸犯法例

多疫夾擊，身體健康是熱門的新年願望，不少人更會購買保健品送禮自用，但市民服用前要小心求證產品效用的真確性。消費者委員會表示，在2019年至今年11月，收到12宗涉及「煙醯胺單核苷酸」(NMN)的投訴個案，今年首11個月出現8宗，投訴涉及貨品質素、銷售手法等。此外，部分的投訴是於網店購買有關「煙醯胺單核苷酸」的產品，懷疑可能不幸購買假貨，在服食後出現臉部嚴重下垂、咀部腫脹等問題。

消委會總幹事黃鳳嫺指，如果有關產品陳述提及到指定疾病，以及作出誇張宣傳，都可能觸犯有關法例，呼籲有關公司在宣傳聲稱時需留意，亦有責任認證相關產品的可靠性。真實性。而目前的保健食品受到《藥劑業及毒藥條例》、《商品說明條例》等不少香港法例管制。

海關則表示，今年首11個月，收到6宗涉及「煙醯胺單核苷酸」成分的保健品投訴，佔整體保健品投訴比例約1成8，涉及「煙醯胺單核苷酸」含量不足、懷疑假貨和付款之後無法收到產品等的投訴。海關商品說明調查科總貿易管制主任雷毅權稱，海關會以「放蛇」方式了解市場產品的環境，有關公司亦要有證據支持例如聲稱抗癌等產品屬實，如有證據證明有關商品說明屬誤導或虛假，有關商戶有可能違反《商品說明條例》。