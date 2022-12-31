人大常委會通過釋法草案　港府：更準確履行《國安法》

全國人大常委會第38次會議昨日(30日)閉幕，會上就港府提請釋法的相關議案待擬稿、草案修改稿、決定草案及解釋草案，審議並通過有關《港區國安法》第14條及47條的解釋草案。政務司司長陳國基表示對今次釋法表示支持並歡迎，會竭力履行《港區國安法》下的重責。陳指出，是次釋法令相關條文的含義和立法原意更清晰，使港府各機關更準確理解和履行《港區國安法》，並健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，進一步鞏固《憲法》和《基本法》所確定的憲制秩序。

行政會議非官守議員對人大這次釋法表示歡迎及支持，認同釋法有充分的必要性、合法性，並認為釋法有利於完善香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制。行會議員亦對維護國家安全委員會和港府全力落實釋法內容涉及的跟進工作，表示堅決支持。

律師會表示，人大常委會對《港區國安法》的解釋權毋庸置疑，今次釋法釐清了相關法例一些條文的立法原意，包括律師可以參與國安法案件的機制。律師會會長陳澤銘表示，律師會轄下的相關專業委員會將研究今次釋法，如有需要，或會就有關事宜發表正式聲明，並在考慮《法律執業者條例》的相關修訂過程中與政府保持緊密合作。