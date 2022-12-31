照顧者冀「忙中偷閒」　社聯促增加暫託名額安排社區支援

香港人口高齡化，意味對長期護理需要大增，照顧責任較常落在個別家庭成員身上。香港社會服務聯會去年進行的《照顧者喘息需要研究》，發現照顧者希望有更多喘息機會，以及騰出時間處理個人事務，如參與社交活動及發展興趣等。按社聯估算，本港現時就有約130萬名照顧者，不過，目前本港仍未有就照顧者定下清晰定義，也沒有就相關人數作正式統計，只能從零碎兼重疊的數據估算，例如「無酬照顧者」、殘疾人士及長期病患者、需要長期照顧的長者，以及兒童照顧者等數據推測。

社聯去年一項研究發現，照顧者希望有更多喘息機會，有照顧者分享10年來照顧70多歲智障哥哥的經歷，她辭掉美容工作，聽從媽媽臨終時吩咐，一力承擔照顧哥哥的責任。最時覺得很徬徨無助，需要重新編排個人日程來應付照顧工作，又不懂得如何處理哥哥的情緒與行為問題，這一切都令她感到氣憤及委屈，壓力愈積愈多，出現失眠、焦慮及情緒低落。但之後她參加地區中心的活動，心情比以前更放鬆。社聯建議，除了增加恒常的暫託服務名額外，也要發展一些時間和安排更具彈性的社區支援服務。

香港社會服務聯會業務總監賴君豪表示，若能有系統地掌握照顧者的狀況，包括居住地區、身體狀況、年齡、經濟能力等數據，有助當局制訂照顧者政策和加強辨識高危照顧者，也讓社福界策劃更精準到位的支援服務。他亦建議，可加強到戶看顧服務，讓長者及殘疾人士於熟悉的家居環境獲得看顧，同時發展更多同路人小組和社區互助網絡。至於日常起居生活方面，例如扶抱、外出和運動等等，如果能夠善用樂齡科技和輔助器材，便可以更好地照顧家人，而同時可以減少照顧者的勞損情況。而社區亦可簡單地幫忙購買物資及日常生活事務，多聆聽與體諒照顧者。

港府最近承諾加強支援照顧者，把「關愛基金」下長者和殘疾人士的照顧者津貼恒常化、明年亦設立24小時照顧者支援熱線及一站式資訊網站，以便照顧者有需要時尋求協助。社聯認為這些措施都有助紓緩照顧者壓力，而提供喘息服務是非常重要的一環。