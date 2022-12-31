務求下月中前落實通關　林世雄指日本機場限港航班不合理

港人外遊最愛去日本，惟當地政府早前收緊入境措施、大削航班。運輸及物流局局長林世雄今日(31日)發表網誌時表示，日本維持針對來自香港的航班限制，認為有關限制不合理，會繼續與日本當局表達意見。他又稱相關限制昨(30日)起實施，在航空公司及旅行社配合下，旅客相繼獲安排更改機票或退款，強調港府會確保他們向受影響人士適當交代最新安排。

新安排下，來自香港的載客航班暫時只能使用成田、羽田、關西和名古屋中部4個機場。若要使用新千歲、福岡和那霸3個機場，來自香港的載客航班則不可載有7日內曾到內地的乘客。航空公司亦不准增加由香港前往日本機場的航班。林世雄補充，若港人在日本需要協助，可致電入境事務處。

至於與內地通關方面，林表示，港府會盡快讓香港與內地各類跨境往來活動逐步有序重拾正常動力。他又說，由政務司司長帶領的「通關事務協調組」正推進通關籌備工作，務求在明年1月中前落實逐步、有序、全面通關；運輸及物流局和轄下各部門的人員正全力協調海陸空的跨境交通服務，致力確保跨境交通的運力和配套充足和方便。