$1膠袋徵費今實施　市民感麻煩未慣新安排　轟政府宣傳不足

新膠袋徵費今(31日)起實施，市民用膠袋習慣要改變。新措施下，所有膠袋包括平口袋亦要收費，而膠袋最低價格由0.5港元升至1港元，冷凍食品等多項豁免取消。東網記者今日到旺角各大連鎖超市及店舖等視察，發現大部分超市已收起平口袋，亦已在櫃位當眼位置張貼新措施的告示。有麵包店認為部分市民未習慣新安排，約有3至4成人未得悉今日實施新收費；亦有市民認為宣傳不足，「好似一講就即刻要實施咁」；而條例亦有不清晰的地方，對新安排感麻煩。

麵包店負責人田女士表示，早幾日開始已提醒客人將有新措施，惟今天仍有約3至4成顧客忘記自備購物袋，大部分知道膠袋需收費1港元後均放棄買膠袋，僅近1成人因購買量較多而買袋。在街市擺生果檔的關女士則說，自己有看新聞的習慣，故得知將實施新徵費；她亦多番提醒顧客需自備購物袋，而顧客索取膠袋亦會按規定收費，「我俾(膠袋)你唔係問題，但係(違反規定)我要俾人罰錢」。

鄭女士今早到麵包店買包時有自備購物袋，她認為條例宣傳不足，市民難以理解部分細節，「你話佢(新措施)好清晰又唔係，因為有啲細節佢(政府)都未交代清楚」，認為推行過急、緩衝期不足，「即係佢(政府)一話實施就要即刻實施」，指許多市民仍未習慣，亦對新措施感麻煩。

到超級市場買袋裝橙的陳婆婆稱，不知道新措施實行，今日買橙時剛巧經過才決定購買，事前也沒有自備購物袋，本來想使用平口袋亦未獲豁免，對此感到無奈，最後由其他顧客送了一個膠袋給她。