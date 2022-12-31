14人涉28宗電話騙案落網　涉款1700萬元

警方留意到電話騙案有上升趨勢，荃灣警區於12月28至30日展開代號「天鏡」的打擊電話騙案行動，以「以欺騙手段取得財產」拘捕12男2女(18至52歲)，其中12人為兩個「假冒官員」電話詐騙集團成員，為騙徒提供個人銀行戶口以收取贓款及處理犯罪得益。警方指兩個犯案集團涉及全港多區共27宗手法相近的假冒官員騙案，均致電受害人佯稱為內地公安或衞生署職員，以不同藉口要求受害人的銀行帳戶資料，或轉帳至指定戶口。

8男29女受害人，年齡介乎19至80歲，騙款金額由1.7至350萬港元不等，總涉款達1,700萬港元。警方仍在調查案件，不排除會有更多人被捕。行動中，人員檢獲一些銀行文件及多部手提電話，懷疑與案有關。案件交由荃灣警區重案組跟進。12名被捕人涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕，他們已獲准保釋候查，須於1月下旬向警方報到。

此外，荃灣警區刑事部人員在本月29日偵破1宗「猜猜我是誰」的電話騙案，分別在旺角及上水拘捕2名分別姓杜(18歲)及姓李(20歲)無業男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。調查顯示他們涉及於12月6日致電一名80老翁，佯稱為其兒子，稱被警方拘捕需要保釋金。他們遂上門假冒為其兒子的友人，並騙取其3萬港元現金。受害人及後向親人求證，始知受騙，遂報案。

由11月截至12月30日，新界南警區共偵破28宗電話騙案，共拘捕39人(15至52歲)，騙徒要求受害人將錢存入指定銀行戶口，或者要求受害人到不同地點進行交易。