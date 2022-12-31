政Whats噏： 香港議會惹非議　梁頌恆宣布「跳船」

流亡美國嘅前議員梁⁯頌恆，半年前聯同何良懋、袁弓夷等人宣布籌組所謂「香港議會」，話要喺2023年舉行一場全球港人均可參與嘅普選，並邀請學者研究具體選舉辦法以及選民資格，預計年內可公布詳情。結果2022年眨下眼就過去，而事情最新進展，就係梁頌恆透過社交平台發出聲明，話辭去「香港議會」籌備委員會一切職務，即時生效！

到底係乜嘢原因，導致梁頌恆要「跳船」呢？聲明並無交代。其實喺「香港議會」籌組之初，就呢個離岸影子議會嘅認受性、同埋匿名投票機制嘅可行性，惹來外界好多非議之餘，仲招致唔少「同路人」嘅猜忌同嫌隙，難怪有網民留言話，「一個會鬧同路人嘅組織早就應該離開啦，道不同不相為謀。」更有人一語道破其死穴，話「覺得香港議會咩都管唔到，本身已經冇咩用。」

雖然梁頌恆嘅聲明中英文並列，但兩者略有出入，尤其是英文聲明嘅下款，梁頌恆仍自稱「前立法會議員」，中文反而就冇。講開又講，有網民嘲諷梁頌恆「啲英文好重鴨脷洲風味」，莫非喺美國流亡逾兩年嘅梁頌恆，講英文仲係好似當年就職宣誓咁，帶有「鴨脷洲口音」？