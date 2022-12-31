元旦早晚雨綿綿　氣溫最低14°C　打鼓嶺10°C最凍

今日(12月31日)為除夕，也是3天連假的首日，相信有不少市民會趁着假期外出，喜迎新一年的來臨。天文台今日上午取消寒冷天氣警告，不過根據預測，明日(1月1日)元旦大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間偶見陽光，而當日早上相當清涼，氣溫最低攝氏14度，而打鼓嶺最凍僅有攝氏10度，屬全港最凍，市民外出感受新年氣氛的市民，記得帶定把遮傍身，另外為免新年先嚟病，記得着多件外套保暖喇！

分區天氣預報顯示，本港多區最低氣溫在攝氏12度或以下，新界氣溫更低，除了打鼓嶺最凍僅有攝氏10度，上水及石崗亦只有最低攝氏11度。天文台表示，一道雲帶會在未來一兩日覆蓋廣東沿岸及南海北部。同時，影響廣東的東北季候風會稍為緩和，該區氣溫逐漸回升。隨着高空反氣旋增強，下周中期華南沿岸天色大致良好。隨後幾日部分時間有陽光，日間乾燥。

根據九天天氣預報，未來9日氣溫介乎攝氏14至20度，除明日及下月8日有雨，下周二、三及周四「小寒」(1月3日至5日)日間乾燥，期間相對濕度最低只有55%，其餘日子大致多雲，部分時間有陽光。