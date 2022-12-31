添124確診7長者染疫亡　旅局下月中推港客優惠

內地及港澳即將在明年通關，惟疫情至今仍未平穩。澳門新冠感染應變協調中心今日(31日)表示，當地在過去一日新增124人確診，需入住衛生局的隔離治療設施，另有6男1女染疫亡，年齡由70至98歲，均有長期病患。雖然疫情持續，但旅遊局今表示，近期會陸續在香港推出推廣活動，希望在短時間內盡量吸引更多旅客訪澳門，帶動各行各業復甦。

旅遊局局長文綺華今表示，當局明年將開展內地和海外全方位宣傳工作，希望短時間內盡量吸引旅客訪澳門，其中會有針對香港旅客的優惠爭取，預料明年1月中會有涉及陸路和水路的交通、酒店優惠等。她又希望在即將到來的農曆新年，能吸引更多港客訪澳門。至於內地旅遊平台公布澳門是農曆新年最熱門旅遊目的地。文表示感到開心，此消息讓業界有信心，並希望能轉化為購買力，實際帶動旅客到澳門。

社會工作局宣布，下周三(1月4日)起受資助托兒所、長者日間護理服務、殘疾人士暫托、展能和職業康復設施將恢復運作，而服務使用者、工作人員及其他訪客在進入設施時，須接受體溫監測並出示2小時內快測無染疫結果證明。