屋邨互委會今解散　成員憂居民難發聲　房署依舊「歎慢板」

被視為基層發聲代表的屋邨互助委員會，早前被政府通知最遲需於明年1月前解散，即今日(12月31日)為「死線」限期。關注互委會去向聯盟今舉辦公眾研討會，放置一個寫有「壯志未酬身先死，政府殺會太無良」的白色花籃，並舉行一分鐘默哀儀式。聯盟認為解散互委會即失去與居民溝通及鄰里互助的平台，亦對政府在零諮詢的情況下解散互委會感到憤怒和無奈。有互委會成員表示，擔心房署處理屋邨問題時依舊「歎慢板」，有街坊受鼠患困擾，但直至互委會解散仍未能解決，擔心日後居民更難發聲。

會上有多名來自各屋邨的互委會成員出席，其中麗景邨仰景樓互委會主席方先生表示，11月時有街坊因窗外簷篷堆積垃圾引致鼠患，高峰時期有20至30隻老鼠走入家中「居住」，向房署投訴無用，最後由方生協助聯絡房署跟進問題，惟至今房署仍未解決，家中仍是「老鼠樂園」。而黃大仙下邨龍泰樓互委會主席KK亦表示，大廈曾有停電斷水問題，主席找到「街喉」供水予市民，不過有街坊因無水沖涼，在找不到房署的情況下惟有靠互委會表達訴求，對於作為房署和街坊間的中間人，他笑稱偶爾也要做受氣的角色，「我哋都係一個發洩嘅工具黎架」，擔心未來若居民再有投訴等將難以表達意見和解決。

互委會解散後，房署稱未來將透過電話、電郵、手機應用程式及意見箱等方法接受市民意見，聯盟稱大部分屋邨人口老化嚴重，長者難以用上述方法和房署表達訴求，大部分街坊亦無從得知上述途徑。互委會由1973年起成立，因香港罪案率橫行、治安極差，故當時政府協助居民組織互委會，並成立巡邏隊與警方及民政署行政主任保持聯絡和合作，其後亦大大改善了治安問題。時至今日，民政事務署發信於今年1月發信予全港逾1,600個屋邨互委會，聲稱互委會角色日漸式，故最遲需於2023年1月1日前需要解散多個互委會。