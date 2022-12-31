除夕逾2.6萬旅客入境　商家指消費力疲弱　冀來年生意復甦

來到2022年的最後1日，有旅客選擇到澳門旅遊兼跨年，迎接2023年的來臨。治安警察局公布，截至今日(12月31日)晚上9時，澳門各口岸逾2.6萬人次旅客入境。中區早上人流不多，有旅客表示，特意到澳門跨年倒數，但酒店房價與平日差距大；手信店店主冀來年旅客量和生意能回復到疫情前的一半。

有來自廣州的旅客稱，專程到澳門跨年，感受節日氣氛的同時，避開廣州跨年人潮，但認為除夕夜的酒店房價近1,000澳門元，較以往平日的200多澳門元差距稍大。來自深圳的旅客則認為，節日房價500多澳門元合理，亦不擔心當地疫情使許多商家停運。有大三巴手信店店主表示，近期港澳通關防疫措施放寬，可見香港旅客增加，但整體旅客消費力疲弱，冀來年旅客量和生意能回復到疫情前的一半。

當地旅遊局表示，昨日(30日)錄得18,203人次入境旅客，其中內地旅客15,491人次，香港旅客2,040人次，預計新年及春節假期旅客穩步上升。對比本月1日至29日均旅客12,203人次上升49.2%。而過去的一周(23日至29日)共錄得63,117旅客人次，日均旅客9,017人次。