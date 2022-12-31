今年天氣破多項紀錄　7月歷來最熱　9至11月成最暖秋季

2022年即將近來尾聲，天文台今日(31日)回顧全年的天氣狀況，並指今年打破多項歷年紀錄，包括全年共8次有市民報告感覺到地震；「最乾燥、最少雨」的4月有紀錄以來的4月新低。加上今年接二連三出現高溫天氣，7月則成為香港歷來最熱的一個月，9至11月更成為有紀錄以來的「最暖秋季」。天文台表示，以上現象均是氣候變化的警號，期望市民能多節能減排，昐2023年「唔好破紀錄」。

天文台的「氣象冷知識」今日以頒獎典禮形式回顧2022年多項破紀錄事件，並公布「我最驚訝的紀錄大獎」的最後5強。截至本周四(12月29日)，本港全年共8次有市民報告感覺到地震，與1999年並列第一位。本港全年共發出6次熱帶氣旋警告信號，其中7月「暹芭」、8月「馬鞍」、11月「尼格」更是8號風球，「尼格」更是自1972年以來，本港再次需於11月發出的8號風球信號。今年4月，天文台只錄得3.5毫米雨量，僅為正常值2%，平均相對濕度只有73%，打破1961年以來4月的最低紀錄，成為「最乾燥、最少雨」的4月。

另外，今年7月成為本港歷來最熱天氣，無論平均氣溫、平均最高氣溫，及平均最低氣溫都並列榜首，而酷熱日數及熱夜日數亦打破單月紀錄，連續21日熱夜為有紀錄以來最長。7月24日更錄得歷來7月最熱的攝氏36.1度。此外，9月至11月是歷來最暖秋季，同樣無論平均氣溫、平均最高氣溫，及平均最低氣溫均是最紀錄以來第2高，有3日都超過攝氏35度，為9月最多。10月更出現最熱重陽節，全年一共有15日錄得超過攝氏35度，打破歷年紀錄。