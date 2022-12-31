疫下撤防齊跨年　中環愈夜愈多人　蘭桂坊酒吧爆訂

今日(2022年12月31日)是除夕夜，亦是大部分社交距離措施撤銷後的首個大時節，位於中環的蘭桂坊一帶於傍晚約7時半未見人頭湧湧，街上有間中有人潮，而兩邊的酒吧間有男男女女飲着酒聊天，大約只有30%滿，場面未算熱鬧，或許仍然為吃晚飯的時間，人人仍然享受除夕大餐，稍後才與朋友到吧一起倒數迎接新年，享受節日氣氛。

蘭桂坊協會總監張素媚表示，隨着政府撤銷大部分社交距離措施，包括取消座位距離及入座率限制，刺激市民消費，附近一帶的酒吧及餐廳預訂理想，除夕夜的訂座率已經爆滿。而不少酒吧食肆除了舉辦倒數活動，亦安排了過去2年未有的唱片騎師或現場樂隊表演等，增添節日氣氛。不過，有酒吧負責人相信除夕夜與平安夜的生意相若，主因防疫措施太遲放寬，以及眾多港人外遊，使到消費力受限。

警方已經於下午在蘭桂坊一帶用鐵馬分隔出警察通道，並封閉德己立街與雲咸街交界的路段，沿途多處掛有標記，指示市民前進方向。而中環、灣仔、尖沙咀亦將會封路或改道，並按當時的交通及人潮情況，進行人潮管制。

打算於外出倒數的市民狂歡亦不用如過去兩年一樣，擔心沒車回家，港鐵除外機場快綫及迪士尼線，其餘8條港鐵線，以及7條輕鐵路線(505、507、610、614P、615P、706、751)通宵行駛。而港島線、荃灣線、觀塘線及東鐵線晚上8時開始加強服務。港鐵巴士506、K51及K54延長服務時間。九巴亦有41條巴士路線延長服務時間，而城巴新巴有多條巴士路線加強服務。天星小輪兩條渡輪航線的服務時間延長至凌晨1時。