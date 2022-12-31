政Whats噏：為活動主禮年頭延期到年尾　聶德權回顧一年變化大

有機構今日(31日)喺科學園舉行一項，本應喺今年年初舉行嘅慈善健步行活動，但礙於疫情而一再延期，直至除夕日方可順利舉行，而應邀出席活動並主持開步禮嘅嘉賓聶德權，亦由年初嘅公務員事務局局長，變成今日無官一身輕嘅市民。世事更迭，短短一年真係唔同晒。

聶德權喺活動致詞時打趣話，以前大家見到佢就諗起「打針、打針、打針」，今日就係「跑步、跑步、跑步」！其實無論係「打針」或者「跑步」，都有共通點，就係要保障健康、強身健體！佢話活動舉行嘅日子好特別，喺2022年最後一日，不但天朗氣清，且正值大部分防疫措施同社交距離都有所放寬，香港有望喺2023年步向全面復常嘅快速公路。聶德權又指過去3年嘅疫情，影響好多家庭同個人，尤其是經濟、社會同身心靈健康方面。佢話希望喺未來日子，大家能更多關顧家人同朋友，扶助有需要家庭，而最好嘅辦法，就係與佢哋同行。

同聶德權離開官場相反，本來係代議士嘅麥美娟，今年下半年置身「熱廚房」擔任民政及青年事務局局長。佢喺社交平台貼文回顧，話今年令佢感受甚深嘅事，其中一項係轉換新崗位。佢話呢份工真係唔易做，比以前更繁忙、責任更重大，兼且每日有開唔完嘅會，又有大量活動要出席，仲有海量嘅文件要睇要批閱，工作較以往更講求周全、同仔細。又話如果問佢工作攰唔攰？老實講係攰嘅，但有賴同事嘅全力支持，先可以做得到。

喺2022年踏入人生轉捩點嘅，又點止麥美娟。唔少喺過去一年才加入議會嘅議會新丁，亦紛紛於社交網站發表感受，包括議員黃俊碩、林振昇、梁子穎及陳家珮等人。其中議員梁子穎就大數過去一年嘅工作及成績，但數數下就連2021年嘅都囊括在內！而陳家珮就原來喺過去一年完成咗香港大學的碩士課程，感嘆要兼顧工作及學業係一種鍛煉，但生活就係要不斷學習，要利用知識充實自己咁話。