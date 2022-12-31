除夕倒數歸家路　一貼睇晒通宵交通安排

除夕適逢旅發局自新冠疫情以來首次恢復大型倒數活動，今晚(12月31日)有不少市民外出迎接新一年。警方稱，今晚起將會在蘭桂坊、灣仔、尖東海旁實行封路措施，直至元旦(1月1日)當天，行經的巴士需改道，呼籲市民乘公共交通工具，又警告若有車輛泊在受影響路段附近，會即時拖走而不作警告，此外，會在尖沙咀一帶實施人群管理。

港島區方面，中環蘭桂坊、灣仔北及山頂都會有封路措施。至於尖沙咀方面，8時起會封閉廣東道、九龍公園徑等，約8時半尖東行車路段會全封，同時，警方會因應人流，實施人潮管理措施，港鐵尖東站J及L出口附近或會受影響，提醒市民要留意港鐵廣播。

港鐵港島綫、荃灣綫、觀塘綫及東鐵綫(金鐘至上水)今晚8時起加強服務，港鐵路線(機場快綫及迪士尼綫除外)及輕鐵路線第505、507、610、614P、615P、706及751號，亦會在今日全日24小時服務，而港鐵巴士第506、K51及K54號線則會延長服務時間。

為應付節日乘客需求，部分巴士及專線小巴路線今日將加強服務(包括延長服務時間)。特別通宵巴士路線亦會於元旦凌晨提供服務。天星小輪2條渡輪航線(即中環—尖沙咀及灣仔—尖沙咀)會延長服務至元旦凌晨1時。往來中環及愉景灣的渡輪則會於元旦凌晨1時及凌晨1時30分，分別加開1班往中環及往愉景灣的班次。中環至半山扶手電梯系統的服務時間會延長至元旦凌晨3時。